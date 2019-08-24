İran organ nakli kafilesi dünya üçüncüsü

17-24 Ağustos tarihleri arasında İngiltere'nin Newcastle şehrinde 22.'si düzenlenen Dünya Organ Nakli Oyunları'na 60 kişi ile katılan İran Organ Nakli ve Özel Hastalıklar Kafilesi, 26 altın, 36 gümüş ve 33 bronz ve toplam 95 madalya kazarak dünya üçüncüsü olduç.

Ev sahibi İngiltere ile ABD sırasıyla şampiyon ve ikinci oldular.

Geçtiğimşz yıl İspanya'da düzenlenen Dünya Organ Nakli Oyunları'nda İran 46 madalya kazanmıştı. Bu yılki başarı ile İran rekor tazeledi.

İngiltere'de düzenlenen oyunlarına İran 25 erkek ve 21 kadın olmak üzere toplam 46 sporcu ile kayıldı. Diğer 14 kişi ise teknik kadroda yer aldı.

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