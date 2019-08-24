24 Ağustos 2019 - 14:53
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News Code 83449004
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İran organ nakli kafilesi dünya üçüncüsü

İran organ nakli kafilesi dünya üçüncüsü

Tahran, IRNA- İran Organ Nakli Kafilesi, İngiltere'de düzenlenen 2019 Dünya Organ Nakli Oyunları'nda 95 madalya kazanarak üçüncü sırada yer aldı.

17-24 Ağustos tarihleri arasında İngiltere'nin Newcastle şehrinde 22.'si düzenlenen Dünya Organ Nakli Oyunları'na 60 kişi ile katılan İran Organ Nakli ve Özel Hastalıklar Kafilesi, 26 altın, 36 gümüş ve 33 bronz ve toplam 95 madalya kazarak dünya üçüncüsü olduç.

Ev sahibi İngiltere ile ABD sırasıyla şampiyon ve ikinci oldular.

Geçtiğimşz yıl İspanya'da düzenlenen Dünya Organ Nakli Oyunları'nda İran 46 madalya kazanmıştı. Bu yılki başarı ile İran rekor tazeledi.

İngiltere'de düzenlenen oyunlarına İran 25 erkek ve 21 kadın olmak üzere toplam 46 sporcu ile kayıldı. Diğer 14 kişi ise teknik kadroda yer aldı.

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