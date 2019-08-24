Fars Körfezi'nin güvenliği İran'ın elinde

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dverim Muhafızları Başkomutanı General Hüseyin Selami, 'Düşmanlar, Fars Körfezi'nin güvenliğine gölge düşüremez. İran her zaman savunma ve stratejik sistemleri denemekte ve bu tür eylemlerle, ülke caydırıcılığı artıyor ve hiçbir zaman durmaz' ifadesini kullandı.

Halihazırda İran düşmanlarının halkı hedef tahtasına oturttuğunun altını çizen General Selami, düşmanların halka baskı kullanarak, ülke içine sızmaya çalıştıklarını dile getirdi.

General Selami şöyle devam etti:

'İran halkı eskiden olduğu gibi hükümeti destekleyerek ve İslam İnkılabı Rehberi'ne uyarak, düşmanı ümitsiz edecek yanıt verecek ve düşmana asla İran'a giremeyeceğini hatırlatacak.'

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489