24 Ağustos 2019 - 14:39
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News Code 83448984
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Devrim Muhafızları Başkomutanı:

Fars Körfezi'nin güvenliği İran'ın elinde

Fars Körfezi'nin güvenliği İran'ın elinde

Meşhed, IRNA- İran Devrim Muhafızları Başkomutanı General Selami, 'Fars Körfezi'nin güvenliği, İran Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü varlığı ile sağlanmakta ve buradaki güvenlik İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü elindedir' dedi.

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dverim Muhafızları Başkomutanı General Hüseyin Selami, 'Düşmanlar, Fars Körfezi'nin güvenliğine gölge düşüremez. İran her zaman savunma ve stratejik sistemleri denemekte ve bu tür eylemlerle, ülke caydırıcılığı artıyor ve hiçbir zaman durmaz' ifadesini kullandı.

Halihazırda İran düşmanlarının halkı hedef tahtasına oturttuğunun altını çizen General Selami, düşmanların halka baskı kullanarak, ülke içine sızmaya çalıştıklarını dile getirdi.

General Selami şöyle devam etti:

'İran halkı eskiden olduğu gibi hükümeti destekleyerek ve İslam İnkılabı Rehberi'ne uyarak, düşmanı ümitsiz edecek yanıt verecek ve düşmana asla İran'a giremeyeceğini hatırlatacak.'

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