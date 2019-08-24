Yaptırım, sınır ötesi suçlarla mücadeleye tehdittir

BM Genel Kurul Başkanı'nın da katıldığı 'Uyuşturucu ve Suçu Önleme konulu BM Ortak Özel Oturumu'nda konuşan İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi, tek taraflılık ve yasa dışı ambargoların uyuşturucu başta olmak üzere sınır ötesi örgütlü suçlara karşı mücadele üzerindeki etkisi konusunda uyarıda bulunarak, bu sorunların çözümü için dünyanın birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğini dile getirdi.

2020 yılında Japonya'da düzenlenmesi planlanan BM 14. Suçu Önleme ve Cezai Adalet Kongresi'ne işaret eden Garipabadi, 'Bu kongre, uluslararası önemli bir fırsat olarak, üye ülkelerin sorunlara karşı koymasına katkı sağlayabilir ve Japonya'ya bu husustaki iş birliği nedeniyle teşekkür ediyorum' diye konuştu.

İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Garipabadi sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Çok yanlılık ve dünya birliğine yeniden bağlı kalmak, çok zorunludur ve bunun gerçekleşmesi için istikrarlı bir ekonomik büyüme ortamının sağlanmasına yardımcı olarak taahhütlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.'

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