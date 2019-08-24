Zarif: ABD'nin İranlılara karşı baskısı sonuç vermez

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştükten sonra France-24 televizyonuna demeç veren Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Biz ekonomik bir savaş halindeyiz. Dünya toplumu ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü azami baskı politikasına karşı gelmelidir. İranlılara yönelik baskı sonuç vermeyecektir' dedi.

ABD'yi tanisyonu yükselttiği için eleştiren Zarif, İran'ın baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceğinin altını çizdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la nükleer anlaşmanın ayakta kalması için görüştüklerine işaret eden Zarif, 'Onlar, AB'nin nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin nasıl uygulanması konusunda doğru yolda hareket ediyor' diye konuştu.

AB'nin nükleer anlaşmayı koruyamaması durumunda, bu anlaşmadan çekileceklerine dikkati çeken Dışişleri Bakanı Zarif, 'İran bunu yapmaya haklıdır. Ancak AB üzerine düşen taahhütlerini yerine getirirse, biz de eskisi gibi taahhütlerimize bağlı kalırız' diye ekledi.

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