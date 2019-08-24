İran Gençler Okçuluk Takımı dünya dördüncüsü

Gisa Bayburdi ile Danyal Haydarzade'den oluşan İran Gençler Okçuluk Takımı, ilk olarak Türkiye'ye karşı 155-148 skorlar sahadan galip ayrılarak, şampiyonanın en iyi sekiz takımı arasına girmeyi başardı.

Ardından ABD ile çeyrek finalde karşı karşıyan gelen sporcularımız, bu takımı da 154-153 skorla yenmeyi başardı ve Hindistan'la mücadele etti, ancak Hindistan'a yarı finalde yenilen iran Gençler Okçuluk Takımı, sonrasında Norveç'e de mağlup oldu ve dünya dördüncüsü oldu.

Böylece İran, okçuluk şampiyona tarihinde ilk defa dünyanın dört takımı arasında yer almayı başardı.

Daha önce de Danyal Haydarzade, genç tekler okçuluk kategorisinde dünyanın ilk 8 sporcusu arasına girebilmişti.

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