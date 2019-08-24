Arasbaran ormanlarındaki yangın söndürüldü

İran'ın Azerbaycan sınırında bulunan Arasbaran ormanlarında çıkan yangınların ardından itfaiye ve yangın kontrol ekiplerinin çalışmalarını incelemek üzere bölgeye gelen Doğu Azerbaycan Valisi Muahmemdrıza Purmuhammedi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Bölgede çalışmalar sonucu ve gerekli teçhizat ve helikopterlerin devreye sokulması ile birlikte, Arasbaran ormanlarındaki yangın tamamen kontrol altına alındı' dedi.

Ordu, Devrim Muhafızları, Besiç Kurumu, Çevre Koruma Kurumu, Doğal Kaynaklar, İtfaiye, Kızılay, Çevik Kuvvet, Sınır Birlikleri ve yerel yetkililerin günler süren çalışmalarının sonuç verdiğini belirten Purmuhammedi, 'Herkes geldi ve yangının boyutunun çok büyük olmasına karşın, yangın kontrol altına alındı' ifadesini kullandı.

Bundan sonraki krizlerde il kriz yönetimi ve diğer güvenlik güçlerinin gerekli makine ve cihazlarla anında müdahale etmeye devam edeceğine işaret eden Vali, 'İl Kriz Yönetim Kurumu Başkanı, yangınların başladığı ilk günden beri yakından durumu takip etti' diye ekledi.

Arasbaran, Doğu Azerbaycan’ın kuzeyinde bulunan dağlık ve ormanlık bir alandır. Bu bölgenin kapsamı kuşadağ’ın kuzeyinden, yani Eher şehrinin güneyinden, Aras nehrine kadar uzanır. Arasbaran Korunan Alanı, İran’ın dokuzuncu biyosfer rezerv alanıdır. 12 bin hektarlık alana sahip olan Arasbaran ormanları Aras nehrinin kıyılarında Keleyber şehrinde yer alıyor. Arasbaran ormanlarında avlanma, ekonomik, sosyal ve kültürel cazibelerine ek olarak, nadir bitki ve hayvan türlerine sahip olması nedeniyle 1971 yılında ilk önce yasak alan ve daha sonra korunan alan olarak tanıtıldı ve Çevre Koruma Örgütü tarafından yönetiliyor. Bu ormanlar 1975 yılında UNESCO tarafından “Biyosfer Rezervi” olarak adlandırıldı ve “Yaşayan Fosil” olarak tanındı.

Arasbaran bölgesinde kuşların 215 türü, sürüngenlerin 29 türü, amfibilerin 5 türü, memeli hayvanların 48 türü (örneğin yaban keçisi ve keçi, yaban domuzu, boz ayı, kurt, “vaşak” (Lynx) ve Leopard) ve 17 balık türü bulunmaktadır. Arasbaran’ın yerli kuş türleri de “Kafkas Kara Horoz”, keklik, sülün ve çeşitli kuş türlerinden ibaretdir. Bu bölgede meşe gürgen ormanları, Fransız akçaağacı, Sumak, Sarıçalı, Yaban narı, yaban elma ve armudu, Ahududu ve kızılcık, bu ormanın zenginliğinin göstergesidir. Makidi Vadisi, Aynalı ormanları ve Babek Kalesi, Arasbaran bölgesinin en önemli ekoturizm cazibeleridir. Bu üç cazibe Keleyber caddesinin yakınlarında bulunan Aşıklı’da yer almaktadır.

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