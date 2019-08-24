Bakanlar Kurulu İmam Humeyni ülkülerine bağlılıklarını yineledi

Devlet Haftası'nın ilk gününde Tahran'ın güneyinde yer alan İmam Humeyni'nin mezarı başına giden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve diğer bakanlar, burada İmam Humeyni ülkülerine bağlı kaldıklarını bir kez daha yineledi.

Bu törende Cumhurbaşkanı Ruhani, İmam Humeyni mezarına bir çelenk bırarak, İslam Cumhuriyeti kurucusuna saygı duruşunda bulundu.

İmam Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni'nin de bulunduğu bu saygı duruşunda Ruhani, Ayetullah Haşimi Rafsancani'yi de andı.

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