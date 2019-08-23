Zarif: Macron’un önerileri doğru yolda ilerlemekte

Paris’te temaslarda bulunan Zarif, Fransa Haber Ajansına yaptığı açıklamada, ‘’Macron geçen hafta Cumhurbaşkanı Ruhani’ye bazı önerilerde bulundu, bize göre bu öneriler doğru mecrada ilerlemekte fakat istenilen noktaya ulaşmış değiliz. ‘’ dedi.

Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesinin iyi geçtiğini ifade eden Zarif, kendisiyle tüm olasılıkları incelediklerini ve Macron’un Avrupalı ve diğer ortakları ile ilerlemekler hakkında görüşmelerde bulunacağını söyledi.

Zarif, Avrupa’nın KOEP çerçevesindeki taahhütlerine başlaması andan itibaren Tahran’ın da KOEP’teki tüm taahhütlerini yerine getireceğini söyledi.

İran, Amerika’nın KOEP’ten çıkışının ilk yılında nükleer anlaşma çerçevesindeki bazı taahhütlerini azaltmaya başladı.

Zarif, Macron’un sunduğu önerilere değinmeden, Avrupa’nın Amerika olmaksızın İran durumunun kolaylaşması için öneriler sunması gerektiğini söyledi.

İran için önemli olanın AB ile Ticaretin devam olduğunu ifade eden Zarif, Avrupalılara hitaben, ‘’Bu konunun çözümü Amerika olmadan bile mümkündür. ‘’ dedi.

Zarif bugün Paris’te Cumhurbaşkanı Macron ve Fransız meslektaşı ile görüşmelerde bulundu.

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2012