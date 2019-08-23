Himmeti: İran’ın Milli Parasının değeri 8 ayda yüzde 40 artmıştır

NBC kanalına açıklamada bulunan Himmeti, İran’ın petrol ihracatının devam ettiğini ve ihracatın artmakta olduğunu söyledi.

Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoların yasa dışı olduğunu ifade eden Himmeti, ‘’Bize göre ABD yönetimi ve Trump dünya için kural belirleyemez ve biz petrol ihraç ettiğimizde aslında normal yapmamız gerekeni yapmaktayız fakat Amerikan ambargolarını geride bırakıyoruz.’’ dedi.

İhraç edilen petrol miktarının Amerika ile ekonomik savaş halinde olunduğundan dolayı açıklanamayacağını ifade eden Himmeti, İran’daki ekonomik istikrarın Amerika’nın hedeflerine ulaşmadaki başarısızlığını gösterdiğini söyledi.

Amerika ambargolarının sonuçlarının orta ve alt sınıfları hedef aldığını ifade eden Himmeti, hükümetin çabasının şartların telafi edilmesi yönünde olduğunu söyledi.

İran piyasalarında özellikle döviz piyasasındaki istikrara değinen Himmeti son 8 ayda İran milli parasının değerinin yüzde 40 arttığını söyledi.

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2012