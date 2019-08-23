23 Ağustos 2019 - 21:47
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News Code 83447862
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Zarif: KPEP, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan anlaşmadır

Zarif: KPEP, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan anlaşmadır

Paris, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın tek taraflı Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çıkması ve daha sonra yarattığı gerginlikle ilgili olarak, ‘’KOEP, BM Güvenlik tarafından onaylanan bir anlaşmadır.’’ dedi.

Paris’te temaslarda bulunan Zarif, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme sonrası Euro News haber kanalına yaptığı açıklamada, ‘’Amerika, nükleer anlaşmanın taraflarından biridir ve anlaşma ile ilgili müzakere etmişti. KOEP, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış bir anlaşmadır ve her kelimesi için saatlerce tartışma yaşanmıştır. ‘’ ifadesini kullandı.

Zarif, KOEP’in çiğnenmesi ile ilgili anlaşmanın içinde öngörüler bulunduğunu belirterek, ‘’AB, Amerika ile birlikte veya Amerika’sız karar alıp taahhütlerini yerine getirirse biz de kaç saat içinde KOEP’in tam uygulanmasına geri gelebiliriz. ‘’ dedi.

Zarif, dün gece Finlandiya, İsveç ve Norveç ziyaretleri sonrası temaslarda bulunmak için Paris’e geçti.

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2012

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