Zarif: KPEP, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan anlaşmadır

Paris’te temaslarda bulunan Zarif, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme sonrası Euro News haber kanalına yaptığı açıklamada, ‘’Amerika, nükleer anlaşmanın taraflarından biridir ve anlaşma ile ilgili müzakere etmişti. KOEP, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış bir anlaşmadır ve her kelimesi için saatlerce tartışma yaşanmıştır. ‘’ ifadesini kullandı.

Zarif, KOEP’in çiğnenmesi ile ilgili anlaşmanın içinde öngörüler bulunduğunu belirterek, ‘’AB, Amerika ile birlikte veya Amerika’sız karar alıp taahhütlerini yerine getirirse biz de kaç saat içinde KOEP’in tam uygulanmasına geri gelebiliriz. ‘’ dedi.

Zarif, dün gece Finlandiya, İsveç ve Norveç ziyaretleri sonrası temaslarda bulunmak için Paris’e geçti.

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2012