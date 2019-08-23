23 Ağustos 2019 - 19:01
Journalist ID: 1942
News Code 83447775
0 Persons

Çin: Tahran ve Pekin ilişkileri kalıcıdır

Çin: Tahran ve Pekin ilişkileri kalıcıdır

Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gang Şuang, Tahran ve Pekin arasındaki ilişkilerin son 40 yılda kalıcı ve gelişmekte olduğunu söyledi.

Şuang, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’in Çinli meslektaşı Wang Yi’nın daveti üzerine Pazar günü Pekin’i ziyaret edeceğini söyledi.

Şuang, Zarif’ın ziyaretinin üç günlük olacağını ve Salı gününe kadar süreceğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü iki ülke dışişleri bakanlarının Pekin’de uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüşeceklerini söyledi.

Şuang, ülkesinin Fars Körfezindeki barış ve istikrarın korunması için İran ile ortak çabalarına devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 4 =