Çin: Tahran ve Pekin ilişkileri kalıcıdır

Şuang, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’in Çinli meslektaşı Wang Yi’nın daveti üzerine Pazar günü Pekin’i ziyaret edeceğini söyledi.

Şuang, Zarif’ın ziyaretinin üç günlük olacağını ve Salı gününe kadar süreceğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü iki ülke dışişleri bakanlarının Pekin’de uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüşeceklerini söyledi.

Şuang, ülkesinin Fars Körfezindeki barış ve istikrarın korunması için İran ile ortak çabalarına devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

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2012