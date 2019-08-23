İran, Türkiye ve Rusya liderleri yakın gelecekte bir araya gelecektir

Peskov, toplantının 16 Eylül’de yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir soruya karşılık, oturumun planlamasının yapılmakta olduğunu ve tam tarihinin gerekli zamanda ilan edileceğini söyledi.

Üç ülke lideri bugüne kadar 4 kez bölgesel terörizmle mücadele ve Suriye’ye istikrarın geri getirilmesi amacı ile görüşmelerde bulunmuşlardır.

Üç ülke yetkilileri 3 seneden beri Astana süreci ile birlikte Suriye meselesinin çözümü doğrultusunda çalışmaktadırlar.

Astana oturumunun 13. Ve son oturumu geçen günlerde düzenlendi ve bir sonraki oturum da Ekim ayında düzenlenecektir.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı sözcüsü geçen günlerde üç ülke liderlerinin 16 Eylül’de Ankara’da bir araya geleceğini bildirdi.

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2012