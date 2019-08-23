23 Ağustos 2019 - 18:12
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News Code 83447743
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Ayetullah Hairi, Amerikan güçlerinin Irak’ta varlığının haram olduğu fetvası verdi

Ayetullah Hairi, Amerikan güçlerinin Irak’ta varlığının haram olduğu fetvası verdi

Bağdat, IRNA- Irak’ın önde gelen dini alimlerinden Ayetullah Seyyid Kazım Hüseyni Hairi, Amerikan güçlerinin Irak’taki varlığının haram olduğuna dair fetva yayınladı.

Ayetullah Hairi, Irak medyasında yayınlanan fetvasında, ‘’Açık şekilde şeri sorumluluğum çerçevesinde Amerika’nın her hangi bir askeri varlığının eğitim, istişari yardım veya terörizm bahanesi ile kalması haramdır.’’ Dedi.

Ayetullah Hairi fetvasında, Amerika’nın terörizmin ta kendisi ve destekçisi olduğunu ve Irak’ın direnişten başika seçimi ve yolu olmadığını söyledi.

Ayetullah Hairi bildirisinde Irak’ta son günlerde birkaç yere yapılan saldırıları mahkum ederek, Amerikan politikacılarının Afganistan, Yemen, Suriye ve Filistin’deki hezimetlerden ders alma cesaretleri olmadığını bildirdi.

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2012

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