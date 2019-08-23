Ayetullah Hairi, Amerikan güçlerinin Irak’ta varlığının haram olduğu fetvası verdi

Ayetullah Hairi, Irak medyasında yayınlanan fetvasında, ‘’Açık şekilde şeri sorumluluğum çerçevesinde Amerika’nın her hangi bir askeri varlığının eğitim, istişari yardım veya terörizm bahanesi ile kalması haramdır.’’ Dedi.

Ayetullah Hairi fetvasında, Amerika’nın terörizmin ta kendisi ve destekçisi olduğunu ve Irak’ın direnişten başika seçimi ve yolu olmadığını söyledi.

Ayetullah Hairi bildirisinde Irak’ta son günlerde birkaç yere yapılan saldırıları mahkum ederek, Amerikan politikacılarının Afganistan, Yemen, Suriye ve Filistin’deki hezimetlerden ders alma cesaretleri olmadığını bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012