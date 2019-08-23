Zarif: KOEP ile ilgili Macron’la yapıcı görüşmelerimiz oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Paris’te görüştükten sonra açıklamada bulunan Zarif, bu görüşmenin iki ülke Cumhurbaşkanlarının son birkaç haftadaki telefon görüşmeleri doğrultusunda olduğunu söyledi.

Zarif, ‘’Fransa Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) uygulanması ve tarafların atması gereken adımlarla ilgili İran’a bir öneri sundu ve bizde OEP’in tam uygulanması için bu konuda bir öneri sunduk.’’ dedi.

Macron ile müzakerelerinin yapıcı olduğunu ifade eden Zarif, bunların AB’nin KOEP çerçevesindeki ve daha sonra Amerika’nın KOEP’tem ayrılması sonrası verdiği taahhütleri nasıl yerine getireceğine bağlı olduğunu söyledi.

G7 müzakerelerinin Fransa’da yapıldığını ifade eden Zarif, bunun Macron’un başka ülke liderleri ile görüşmesi için bir fırsat olduğunu söyledi.

İran’ın tutumunun net ve belli olduğunu ifade eden Zarif, ‘’Bize göre KOEP müzakere edilemez, fakat KOEP’in uygulanması için Ortak Komisyonda konuştuğumuz gibi, konuşmaya hazırız. ‘’ dedi.

Denizcilik meselesine değinen Zarif, ‘’İran’ın bu husustaki tutumu şeffaftır, denizcilik serbestliği herkes için olmalı. İran Umman Denizi ve Fars Körfezinde en uzun sahile sahiptir ve Hürmüz Boğazının kuzey kısmı da İran’ın elindedir. İran Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazının güvenliğini sağlamak için en güvenilir güçtür.’’ dedi.

İran’ın petrol ve gazını taşıyan gemilerin serbest taşıması için imkan sağlanması gerektiğini ifade eden Zarif, bu konunun uluslararası hukukta temel olduğunu söyledi.

Zarif, Paris öncesi Finlandiya, İsveç ve Norveç’te temaslarda bulunmuştu.

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2012