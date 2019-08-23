Savunma Sanayiinde 770 yerli ürün üretilmektedir

Kum Cuma Namaz Hutbeleri öncesi konuşan Telayi Nik, ülkenin savunma ihtiyaçlarının yüzde 85’inin yerel bilimle üretildiğini söyledi.

Taleyi, savunma sanayi ihtiyaçlarının üretiminde ters mühendislik yönteminin geride bırakıldığını ve modern silah üretiminde yerel bilim ve en son teknolojilerin kullanıldığını söyledi.

Telayi Nik, İran savunma gücünün önleyicilik amaçlı olduğunu söyledi.

Devrim öncesi ülke bütçesinin üçte birinin savunma alanında kullanıldığını ifade eden Telayi Nik, devrim sonrası bu rakamın ciddi miktarda azaldığını söyledi.

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2012