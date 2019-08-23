İran’ın genç Wushu sporcuları Asya ikincisi oldu

Pazartesi günü 20 Asya ülkesinden 400 sporcunun katılımıyla başlayan karşılaşmalar bugün sona erdi.

Karşılaşmalarda İran Genç Takımı Sanda dalında 6 altın, bir gümüş ve 4 bronz ile ikinci olmayı balardı.

Çin 8 altın, 2 gümüş ve bir bronz ile birinci ve Vietnam 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz ile üçüncü oldu.

Sanda ve Taolu dallarında İran 7 altın, 5 gümüş ve 11 bronz ile 3. olurken, Çin 20 altın, 2 gümüş ve bir bronz ile birinci ve Makao 7 altın, 9 gümüş ve 3 bronz ile ikinci oldu.

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2012