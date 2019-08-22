22 Ağustos 2019 - 21:28
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İranlı sporcular Pomse Dünya Kupasının ilk gününde 4 madalya kazandılar

İranlı sporcular Pomse Dünya Kupasının ilk gününde 4 madalya kazandılar

Tahran, IRNA- Çin’de düzenlenen 2019 Pomse Dünya Kupası görüşmelerin ilk gününde İranlı sporcular 4 madalya kazandılar.

Çin’de 278 Pomse Sporcusunun katılımıyla başlayan karşılaşmalarının ilk gününde İranlı sporcular iki altın, bir gümüş ve bir bronz kazandılar.

-40 yaş kadınlarda Seyyide Masume Hüseyni altın kazanmayı başardı, bu grupta Amerika ve Taipe sporcuları ikincilik ve üçüncülük elde ettiler.

Kadınlar Takım Karşılaşmasında İran takımı birinci olurken Amerika ve Kanda ikinci ve üçüncü oldular.

-40 erkeklerde Sina Gezel Ahmed gümüş kazandı ve Amerikalı spordu birinci oldu.

Yıldızlar takım karşılaşmasında İranlı sporcular bronz kazanırken, Tayland altın ve Vietnam gümüş kazandı.

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2012

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