Zarif: Cumhurbaşkanı Macron’un önerisini incelemek için Paris’e gidiyorum

Oslo’da açıklamada bulunan Zarif, İran ve Fransa arasında ortak noktalar olduğunu fakat bunların artması gerektiğini belirtti.

Günümüz dünyasının tek yönlü politikalarla idare edilmediğini ifade eden Zarif, uluslararası hukuka ve halka karşı saygıya geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

Zarif, Norveç’teki görüşmelerinde denizcilik hürriyeti konusu üzerinde durduklarını belirterek, bu meselenin İran politikalarının temellerinden olduğunu ve herkesin buna bağlı olması gerektiğini söyledi.

‘’Hürmüz Boğazında güvenlik olmalı fakat Cebelitarık’ta güvenlik olmamalı’’, mantığının kabul edilemez olduğunu ifade eden Zarif, bölgede askeri gücün artmasının bölge güvenliğine yardımcı olmayacağını söyledi.

Kanun ve çoğulculuğa saygının ana kaygıları olduğunu ifade eden Zarif, Amerika’nın Fars Körfezindeki istikrarsızlığın sebebi olduğunu söyledi.

Zarif, Finlandiya, İsveç ve Norveç temasları sonrası bu akşam Paris’e hareket etti.

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2012