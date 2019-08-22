Norveç: Amerika’nın KOEP’ten ayrılmasının eleştiriyoruz

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ile görüşme sonrası açıklamada bulunan Soriede, görüşmede ikili ve bölgesel konuları incelediklerini ve tarafların ortak görüşmelerin önemine vurgu yaptıklarını söyledi.

KOEP konusunda konuştuklarını ifade eden Soriede, İran’dan taahhütlerine bağlı kalmalarını istediklerini zira bu anlaşmanın bölgenin güvenliği ve nükleer silahları yayılmasını önlenme açısından önem taşıdığı söyledi.

Norveç Parlamentosu Dış Ticaret ve Savunma Komisyonu Başkanı Aniken Hoiet Feldet de Zarif ile görüşme sonrası ülkesinin Amerikan müttefiki olmasına rağmen, güçlü şekilde KOEP’i ve iki ülke ticaretinin artmasını desteklediğini söyledi.

Feldet ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı daha önce Finlandiya ve İsveç’te üst düzey yetkililerle temaslarda bulunmuştu.

Zarif’in görüşmelerinin eksenini ikili, bölgesel ilişkiler ve İran nükleer anlaşması oluşturmaktadır.

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2012