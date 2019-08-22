Zarif: Amerika, Fars Körfezini istikrarsızlaştıramaz

Norveç, Uluslararası İşler Kurumunda bir konuşma yapan Zarif, savaş tehlikesi ve Fars Körfezi bölgesinin geleceği ile ilgili, ‘’2231 nolu BMGK kararı çerçevesinde tüm ülkelerin İran ile ekonomik ilişkilerini normalleştirmesi gerekmektedir, fakat Amerika baskılarla buna izi vermemektedir. ‘’ dedi.

Amerika ambargosu hedefinde normal halk olduğunu ifade eden Zarif bunu terörizm olduğunu söyledi.

İran’ın serbest denizciliğinin tehdit edildiğini vurgulayan Zarif, ‘’Onlar bizim gemimize AB kuralları çerçevesinde el doyduklarını söylüyorlar fakat AB kanunlarının sınırları aşan kanunlar olmadığını biliyoruz. Herkes uluslararası kurallara bağlı olmalı, eğer ülkeler uluslararası kanunlara saygı duymazlarsa kargaşa olur. ‘’ dedi.

İran’ın 1500 mil ile Fars Körfezinde en uzun sahile sahip olduğunu ifade eden Zarif, ‘’Hürmüz Boğazının yarısının kontrolü İran’ın elinde ve kimse Hürmüz Boğazının güvenliğini İran olmaksızın temin edemez. Onlar istikrarsızlık yaratmayacaklarını bilmeliler. Eğer birisi Fars Körfezinin güvenliğini istiyorsa bunun tüm ülkeler için olmalı, biz bu alanda tüm ülkelerle işbirliğine hazırız. ‘’ dedi.

Fars Körfezindeki esas tehlike ile açıklamada bulunan Zarif, ‘’Amerikan İHA’sı İran sularına girdi ve biz İran silahları ile onu hedef aldık, İHA’nın İran karasularında olması tartışma konusu değildir. ‘’ dedi.

İran’ın gerginlik istediğini gösterdiğini ifade eden Zarif, ‘’Ben iki sene John Kerry ile müzakere ettim, 150 sayfalık bir anlaşmaya vardık, biz ikili ve çoklu konuştuk fakat Amerika anlaşmadan çıkma ve İran’a azami baskı uygulama ve ekonomik savaş kararı aldı.’’ dedi.

Amerika’nın İran aleyhine savaşı başlattığını ifade eden Zarif, Amerika’nın İran’ın 7 günde çökeceğini düşündüğünü, Saddam’ın, Cengiz Han’ın ve Moğolların İran’a saldırdıklarını fakat hepsinin gitmek zorunda kaldıklarını ve İran’ın 7 bin yıldan beri yerinde durduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012