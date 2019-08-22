22 Ağustos 2019 - 17:05
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News Code 83446834
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Sistan Beluçistan ilinde 1183 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Sistan Beluçistan ilinde 1183 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Zahedan, IRNA- İran’ın Pakistan sınırında bulunan Sistan Belıçistan ilinde 1183 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sistan Beluçistan Emniyet Genel Müdürü Mohammad Ganberi yaptığı açıklamada, alınan istihbari bilgiler sonucu sınır bölgelerinden İranşehr ve Haş bölgelerinde bir şebekenin uyuşturucu taşımak istediği bilgisi sonrası yapılan operasyonda bu miktar uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.

Ganberi, operasyonda çıkan çatışmada iki ölüm tacirinin hayatını kaybettiğini bir kaçakçının da yakalandığını bildirdi.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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2012

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