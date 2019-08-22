Pakistan, Amerika’nın Dışişleri Bakanı Zarif’e uyguladığı ambargodan kaygılı olduğunu bildirdi

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Faysal, diplomasinin devam etmesi gerektiğini ve tüm tarafların da sorunları barışçıl yollarla çözmeleri gerektiğini söyledi.

Faysal, Pakistan Başbakanının Fars Körfezindeki gerginliklerden kaygılı olduğunu belirttiğini ifade ederek, sorunların barışçıl ortamda çözülmesi gerektiğini söyledi.

Pakistan tutumunun tek taraflı ambargolara karşı olmak olduğunu ifade eden Faysal, diplomasi kapısının açık kalması gerektiğini söyledi.

Faysal sözlerinin bir bölümünde Amerika’nın deniz koalisyonu çabalarından habersiz olduklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012