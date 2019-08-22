22 Ağustos 2019 - 15:38
Journalist ID: 1942
News Code 83446757
0 Persons

Pakistan, Amerika’nın Dışişleri Bakanı Zarif’e uyguladığı ambargodan kaygılı olduğunu bildirdi

Pakistan, Amerika’nın Dışişleri Bakanı Zarif’e uyguladığı ambargodan kaygılı olduğunu bildirdi

İslamabad, IRNA- Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mohammad Faysal, Amerika’nın İran Dışişleri Bakanı Mohamad Cevad Zarif’e uyguladığı ambargodan kaygılı olduğunu belirterek, ülkesinin tek taraflı ambargolara karşı olduğunu ve sorunların çözümünde diplomasinin gerekli olduğunu belirtti.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Faysal, diplomasinin devam etmesi gerektiğini ve tüm tarafların da sorunları barışçıl yollarla çözmeleri gerektiğini söyledi.

Faysal, Pakistan Başbakanının Fars Körfezindeki gerginliklerden kaygılı olduğunu belirttiğini ifade ederek, sorunların barışçıl ortamda çözülmesi gerektiğini söyledi.

Pakistan tutumunun tek taraflı ambargolara karşı olmak olduğunu ifade eden Faysal,  diplomasi kapısının açık kalması gerektiğini söyledi.

Faysal sözlerinin bir bölümünde Amerika’nın deniz koalisyonu çabalarından habersiz olduklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 14 =