Ruhani: KOEP’ten çıkmak ahde vefasızlık ve ekonomik terörizmdir

Baver 373 Füze Savunma Sisteminin tanıtımında konuşan Ruhani, İran’ın dost ülkeleri ile siyasi, güvenlik, savunma, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin her geçen gün güçlenmesi temennisinde bulundu.

Baver Savunma Sisteminin S300’den daha güçlü ve S400’e yakın olduğunu ifade eden Ruhani, bu sistemin İran avunma Sanayiinin İran halkına hediyesi olduğunu söyledi.

Ruhani, Amerika’nın iki seneden bu yana İran aleyhine yeni bir komplo planladığını ifade ederek, plan çerçevesinde ilk önce psikolojik ve siyasi ve daha sonra ekonomik savaş başlattıklarını söyledi.

Amerika’nın ambargolarla İran halkını baskı altına alabileceğini düşündüğünü ifade eden Ruhani, Amerika’nın bu hedefine ulaşamayacağını söyledi.