22 Ağustos 2019 - 00:55
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Lavrov: KOEP’in ortadan kalkmasına engel olmalıyız

Lavrov: KOEP’in ortadan kalkmasına engel olmalıyız

Tahran, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Almanya’nın Amerika’nın çabalarına rağmen Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) ortadan kalkmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Lavrov, Alman meslektaşı Heiko Maas ile görüşmesinde KPOE’in kötü durumda olduğunu belirterek, bu anlaşmanın bölgenin güvenliği ve nükleer silahların yayılmasını önleme için önem taşıdığını belirtti.

KOEP’in BMGK tarafından onaylandığını ifade eden Lavrov, mevcut durumun kaygı verici olduğunu belirterek, ‘’Amerika sadece KOEP’ten çıkmakla kalmamakta, anlaşmaya taraf diğer ülkeleri ve tüm dünya ülkelerini baskı altında tutmayı kendi hakkı olarak görmektedir. ‘’ dedi.

Maas ve Lavrov bugün Moskova’da bir araya geldi.

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2012

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