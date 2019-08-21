Zarif, İsveç yetkilileriyle görüşmelerinin önemli olduğunu belirtti

İskandinav ülkelerini ziyaret eden Zarif, İsveç ziyareti sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada nükleer anlaşma dahil siyasi ve ekonomik önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Zarif, ‘’İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile iki ülkenin ortak noktalarını gözden geçirdik ve nükleer anlaşma bu görüşmelerin bir bölümüydü. ‘’ dedi.

Zarif, resmi yetkililer ve ekonomik oturumların yanında önce gelen İsveç düşünürlerle de görüştüğünü söyledi.

Zarif, İsveç ziyareti sonrası Norveç’e geçti. Zarif yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmelerde bulunmak için Paris’i de ziyaret edeceğini söyledi.

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2012