Ruhani: Amerika, İran milleti aleyhine ekonomik terör uygulamaktadır

Devlet Haftası dolayısıyla Bakanlar Kurulu üyeleri ile birlikte İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile görüşen Ruhani, Amerika’nın İran’ın ihracatı ve ithalatı aleyhindeki çabalarına rağmen, son bir sene zarfında piyasalarda denge sağlamayı başardıklarını ifade eden Ruhani, İran’ın Amerika baskılarına boyun eğmediğini söyledi.

Ruhani, Amerika’nın günümüzde inzivaya itildiğini ve dünya kamuoyu tarafından sözüne sadık olmayan bir devlet olarak tanıtıldığını ifade ederek, hukuki yönden son bir yılda uluslararası hukuki platformlarda İran’ın Amerika karşısında zafer kazandığını söyledi.

İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerini azaltma yönündeki adımlarına değinen Ruhani, ‘’Bizim sabrımızın bir sınırı vardır, biz karşı tarafın taahhütlerine bağlı olmaması karşısında tam olarak taahhütlerimize bağlı kalamayız. KOEP üyesi ülkelerle müzakereler başarılı olursa şartlar değişebilir. Bu görüşmeler başarısız olursa biz yolumuza devam ederiz.’’ dedi.

Ruhani, ‘’Büyük güçler İran petrol ihracatını sıfıra indirmeleri durumunda uluslararası su güzergahların eski güvenliğinin olmayacağını biliyorlar, bundan dolayı İran aleyhindeki tek taraflı baskılar onların yararına olmayacak ve onların bölge ve dünyadaki güvenliğini temin etmeyecektir. ‘’ dedi.

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2012