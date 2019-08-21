Ayetullah Hamenei: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler direniş ekonomisinin temelleridir

Devlet Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile görüşen Ayetullah Hamenei, ekonomi ve kültürün ülkenin iki önemli meselesi olduğunu belirterek, iç üretimin mevcut sorunların çözümünün anahtarı olduğunu söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi ülkenin petrol gelirlerine bağlılıktan kurtarılması, mesken, tarım ve bilim temelli şirketlerin durumunun iyileştirilmesi ve üreticiye bakış açısının değişmesinin ve ekonomide adalete adım atılmasına yönelik faaliyetlerin artmasının ekonominin durumunun iyileşmesi için temel unsurlar olduğunu bildirdi.

Yetkililerin kültür ve düşmanın dini, ahlaki ve devrim temellerine saldırmaları karşısında daha hassas olmasını isteyen İslam İnkılabı Rehberi düşmanın kültürel nüfuzla ülkeyi içten ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

Sözlerinin sonunda Kaşmir konusuna değinen Ayetullah Hamenei, İran’ın Hindistan hükümeti ile iyi ilişkilere sahip olduğunu fakat beklentisinin Kaşmir konusunda insaflı bir politika olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamenei, Kaşmir bölgesindeki durumun ve Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilafların İngilizlerin bölgeyi terk ettiklerindeki politikalarının sonucu olduğunu belirterek, İngilizlerin Kaşmir’de çatışmaların sürmesi için bilerek bu yarayı bölgede bıraktıklarını söyledi.

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2012