İran'ın kuzeybatısında 113 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İrna'ya açıklamalarda bulunan Meşginşehr İlçe Emniyet Müdürü Albay Keyvan Zerrinkülah, ele geçirilen uyuşturucunun Peogeot marka bir binek arabasında gizlendiğini ve polis ekiplerinin dirayeti ile maddelerin ele geçirildiğini bildirdi.

Bu operasyonda bir kişinin göz altına alındığına işaret eden Albay Zerrinkülah, tutuklu ile ilgili dava açıldığını ve dosyanın yargıya verildiğini belirtti.

Meşginşeghr ilçeside, İran'ın Azerbaycan sınırındaki Erdebil ilinin kuzeyinde bulunuyor.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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