Uluslararası Pekin Kitap Fuarı, İran’ın katılımıyla açıldı

Bu fuara dünyanın 95 ülkesinden 2600 bin yayıncı katıldı. Romanya, bu yıl serginin özel konuğudur. Portekiz ve Kazakistan ise ilk kez fuara katıldı.

Serginin toplam alanı 4300 metrekaredir ve bu fuarda 6000’den fazla yeni kitap sergileniyor.

Fuarda Bir Kuşak Bir Yol Güzergahı ülkeleri özel ilgi gösterdi. Bu, tüm rota ülkelerinin yaklaşık %50'sini oluşturur. Katılan yabancı yayıncıların oranı bir önceki yıla göre yüzde 3.9 arttı.

İlk Uluslararsı Pekin Kitap Fuarı 1986 yılında düzenlendi. Sonrasında her yıl, yayıncıların, şirketlerin ve ülkelerim dikkatini çekmeyi başardı.

Uluslararası Pekin Kitap Fuarı aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci kitap fuarıdır.

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