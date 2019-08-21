AB Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini ifa etmeli

İskandinav turu kapsamında Finlandiya'dan sonra İsveç'e giden Dışişleri Bakanı Zarif, SIPRI Barış Ensitüsü'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmada herşeyin açıkça ifade edildiğini ve İran'ın anlaşmadaki yükümlülüklerine uyduğunu belirtti.

Dünya genelinde güvenliğin sağlanması için tüm ülkelerin iş birliği yapması gerektiğine işaret eden Zarif, 'Anlaşılan 2016 yılında ABD'de bir devrim yaşanmış. Bu ülke yönetimi, kendisini uluslararası hukuka tabi görmüyor ve John Bolton gibileri, insan haklarını başkalarına baskı kurmak için kötüye kullanıyor' diye konuştu.

İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerine bağlı kaldığını altını çizen Zarif, 'ABD nükleer anlaşmadan çekildikten sonra AB, anlaşma üzerine düşeni gerçekleştirmedi. Öte yandan ABD yönetiminin de politikası öngörülmez hale gelmiş ve onlar çerçevede dışında davranıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Zarif sözlerinin sonunda İran'ın atanacak yeni Helsinki Büyükelçisi'nin bir kadın olacağını bildirdi.

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