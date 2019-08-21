Zarif, ABD'li yetkiliyi ABD Ulusal Güvenlik Arşivi'ni 19 Ağustos 1953 darbesi hakkında incelemeye çağırdı

Zarif, twitter hesabındaki açıklamasında, ABD Ulusal Arşiv Enstitüsü tarafından yayınlanan belgelerden bir link paylaşarak, 'Bu linki İran'ın popüler hükümetine (Musaddık hükümeti) karşı 19 Ağustos 1953 darbesinde ABD müdahalesinin tarihini bilmeyenler veya ona kasten değiştirmek isteyenler için koyuyorum' diye yazdı.

Zarif belgelerde ABD İran Özel Temsilcisi Brian Hook'a atıfta bulunarak, nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB435/ linkini paylaştı.

Zarif ayrıca diğer bir twitinde NBC ile yaptığı konuşmanın tam metnini paylaştı.

Daha önce Hook, belgelerin CIA'in İran'daki 1953 darbesinde hiçbir rol oynamadığını gösterdiğini belirtti.

ABD İran Özel Temsilcisi Hook dün yatığı açıklamada, ‘Yayınlanan belgeler, CIA'in bu darbede rolü olmadığını gösteriyor. CIA ilk girişimde yenilgi ile biten bir müdaalede bulundu, ancak sonrasında müdahale etmedi ve Musaddık hükümeti dini, siyasi ve askeri güçler tarafından devrildi’ diye iddia etmişti.

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