İran'ın Hürmüzgan ilinde 34 milyon tondan fazla mal taşımacılığı yapıldı

Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Allahmurad Afifipur, il limanlarında yüklenip boşaltılan malların 23 milyon 135 bin tonunun petrol dışı ürünlerden, 11 milyon 111 bin tonunun da petrol ve petrole bağlı ürünlerden oluştuğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz dört ay boyunca il limanlarından yurt dışına 14 milyon tondan fazla petrol dışı ürünün ihracatını yaptıklarını açıklayan Afifipur, aynı dönemde 1 milyon 263 bin ton petrol dışı ürünün transit yapıldığını belirtti.

Hürmüzgan ilinden petrol ve bağlı ürün ihracatının 4 milyon 158 bin ton olduğuna dikkati çeken Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Afifipur, 'Bu dönemde söz konusu ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış kaydetti' diye ekledi.

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