İranlı wushucular 1 altın ve 1 gümüş madalya daha kazandı

20 ülkeden 400 wushucunun katılımıyla 19 Ağustos’ta Brunei’de başlayan Asya Gençelr Wsuhu Şampiyonası, 23 Ağustos’ta son bulacak.
Millilerimiz erkekler ve kadınlar kategorisinde sanda ve taleo dallarında yarışmalarda mücadele etmektedir.
İranlı wusuhucu Şahin Benitalebi 15 yaş altı kategorisinde nan guen yarışmasında altın madalya kazandı.
Kadın wushucumuz Nazenin Bazdar ise 9.31 puanla gümüş madalya elde etti.
Öte yandan wusuhucumuz Yunus Şehreki, Hindistanlı rakibine karşı zaferle altın madalyayı boynuna taktı.
İki gün önceki yarışmalarda da Şahin Benitalebi ve Münire Penahi birer bronz madalya kazandı.
İran Wushu Milli Takımı şimdiye kadar 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmayı başardı.
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