Tebriz tarih ve uygarlığın büyük bir parçası

İran'ın Tebriz kentinde onuncusu düzenlenen Uluslararası Şehir Gelişim ve Kalkınma Konferansı'nda konuşan Japon araştırmacı Hichi Miyake, '40 yıldır İran kültür ve tarihi ile ilgili araştırma yapıyorum ve İran kültürü ile ilgili derin bir görüşe sahibim' diye konuştu.

Bu konferansların ilkinin 15 yıl önce Çin'de başladığına işaret eden Japon araştırmacı, bu yılki konferansın düzenlenmesi önerisini geçen yıl Tebriz yerel yetkilileri tarafından aldıklarını ve bunun kabul edildiğini belirtti.

Tebriz'in potansiyel ve gerçeklerinin tanıtılması gerektiğinin altını çizen Miyake, konferansa katılan gençlerin bu hususta önemli rol oynayabileceklerini ifade etti.

10. Uluslararası Şehir Gelişim ve Kalkınma Konferansı'na İran'ın yanı sıra Türkiye, Japonya, Çin, Rusya, Fransa, Finlandiya, İtalya, Bulgaristan ve Ermenistan'dan araştırmacı ve uzmanlar katıldı.

Konferansta Tebriz Çarşısı'nın riskinin düşürülmesi,Sahibabad Meydanı'nın tarihi İpek Yolu'nun bir parçası olarak yeniden faaliyete açılması, şehirde enerji yönetimi, şehir inovasyonu ve sosyal araçların şehirde vatandaşların katılımı üzerindeki etkisi gibi konular masaya yatırıldı.

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