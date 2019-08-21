İranlı kadın sporculardan Dünya Organ Nakli Oyunlarında altın madalya

Bahare Beygi ve İlham Muhammeditakdir, Petank kategorisinde altın madalyayı boynuna taktı.
Muhammeditakdir dün de teklerde gümüş madalya kazanmıştı.
2019 Dünya Organ Nakli Oyunlarının ikinci gününün sonunda sporcularımız 9 altın, 8 gümüş ve 4 bronz olmak üzrere toplam 21 madalya elde etmiştir.
Bahare Beygi, İlham Hamidi, Masume Burci, masa tenisi dalında, Meryem Feriduni ve Mustafa Armuzd dart dalında bu oyunlara katıldı.
Öte yandan Bahare Beygi, İlham Hamidi, Masume Burci ve Mustafa Armuzd, petank kategorisinde mücadele ediyor.
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