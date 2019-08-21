Yabancı güçlerin Hürmüz Boğazı'ndaki müdahalesi istikrarsızlık kaynağı

Ortadoğu'daki meseleleler ve uluslararası barış ve güvenlik konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Taht-ı Revançı, 'Kritik bölgemizde istikrarsızlık ve güvensizliğinin ana kaynaklarından biri, 70 binden fazla Amerikan askerinin Ortadoğu genelinde konuşlandırılmasıdır' ifadesini kullandı.

ABD'nin yasa dışı şekilde nükleer anlaşmadan çekilmesi ile Amerikan silahının bölgeye akıtılmasının istikrarsızlığın diğer sepeplerinden olduğuna değinen İran'ın BM Daimi Temsilcisi Taht-ı Revançı, 'Amerikan silahları, bölgemizi patlamaya hazır bir kutuya çevirmiştir' değerlendirmesinde bulundu.

ABD yetkililerinin İran'a karşı sahte ithamlarda bulunduğuna dikkati çeken Taht-ı Revançı, bu ülkenin İran'ın bölgede rol üstlenmesinin önüne geçmek istediğini, ancak İran'ın bin yıllardır bu bölgede olduğunu ve İran'ı görmezden gelen her hangi bir politikanın yenilgiye mahkum olduğunu dile getirdi.

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