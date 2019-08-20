20 Ağustos 2019 - 20:30
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Asya Gençler Wushu Şampiyonasında İran bir altın ve 2 bronz madalya kazandı

Asya Gençler Wushu Şampiyonasında İran bir altın ve 2 bronz madalya kazandı

Tahran, IRNA- Asya Gençler Wushu Şampiyonası’nın ikinci gününde İran Gençler Wushu Milli Takımı bir altın ve 2 bronz madalya elde etti.

19 Ağustos’ta Brunei’de 20 ülkeden 400 wushucunun katılımıyla başlayan Asya Gençelr Wsuhu Şampiyonası, 23 Ağustos’ta son bulacak.

Millilerimiz erkekler ve kadınlar kategorisinde sanda ve taleo dallarında yarışmalarda mücadele etmektedir.

İlk gündeki madalyalar da hesaplandığında bugünkü bir altın ve 2 bronzla İran’ın toplam madalyaları 2 altın ve 5 bronz oldu.

Bugünkü yarışmalarda kadınlarda Münire Penahi taleoda, Erkekerlede de Şahin Benitalibi taleo kategorisinde birer bronz madalya kananmayı başardılar.

Öte yandan Yunus Şehreki Hindistanlı rakibine karşı zaferle altın madalyayı boynuna taktı.

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