Zarif, İsveç Ticaret Bakanı ile görüştü

İskandinav turuna Finlandiya’dan başlayan Dışişleri Bakanı Zarif, Finlandiya’nın ardından İsveç’e giderek Ticaret Bakanı Ann Linde ile buluştu.

Nükleer anlaşma, INSTEX, Fars Körfezi bölgesinin güvenliği, Yemen ve Afganistan gibi konuların görüşüldüğü bu ziyaretten sonra Zarif, İsveç eski Dışişleri Bakanı Carl Bildt ile de görüşecek ve sonrasında İsveç iş adamları ile toplantı geçirecek.

Dün Finlandiya’ya varan Dışişleri Bakanı Zarif, burada ikili, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra nükleer anlaşmayı da masaya yatırdı.

Zarif’in İsveç’in ardından sonra Norveç’e gitmesi bekleniyor. Zarif ayrıca Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Fransa Başbakanı ile bir araya geleceğini açıkladı.

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