İran, Afganistan’ın 2 gaz türbinini onaracak

Afganistan’ın başkenti Kabul’un yakınlığında yer alan termik santrali inceleme sırasında konuşan İran Santral Onarım Şirketi Genel Müdürü Aynullah Salihi, İrna’ya yaptığı açıklamada, ‘İran ile Afganistan şirketleri arasında imzalanan elektrik iş birliği protokolü uyarınca İran’ın bu ülkenin 2 gaz türbinini onarması kararlaştırıldı’ ifadesini kullandı.

İlk adımda bu iki gaz türbininin onarılacağını dile getiren Salihi, ‘İlk türbinin onarım işlemi önümüzdeki haftadan başlayacak’ diye konuştu.

İkinci türbinin onarılmasının ardından ikinci türbinin onarım aşamasına geçeceklerine işaret eden İran Santral Onarım Şirketi Genel Müdürü Salihi, onarım işlemlerinin İran’dan uzman kadronun gönderilmesi ile yapılacağını sözlerine ekledi.

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