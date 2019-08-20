ABD’nın Uluslararası Saygın Psikolog Ödülü bir İranlı psikologa verildi

Iran Psikoloji Derneği Halkla İlişkiler Başkanı Purşerifi, İrna'ya yaptığı açıklamada, 'ABD Psikoloji Derneği her yıl bilimsel konferanslar düzenleyerek, Amerikalı olmayan ve dünya çapında ün kazanmış psikologları seçer' dedi.

Purşerifi, 'Son aylarda Tahran Üniversitesi emekli öğretim görevlisi Rıza Zamani'ye gelen bir e-postanın ardından, ABD Psikoloji Derneği Başkanı yine Zamani'ye bir mektup yollayarak, kendisinin uluslararası saygın bir psikolog olarak seçildiğini belirtti' diye ifade etti.

İranlı psikologun seçilmesinde bilimsel çalışmaları, araştırma geçmişi ve İran Psikoloji Derneği'ni yeniden aktif hale getirmesi gibi faktörlerin değerlendirildiğini kaydeden Purşerifi, Zamani'nin İslami Devrim'den sonra kapatılan İran Psikoloji Derneği'ni yeniden aktifleştirdiğini açıkladı.

ABD Psikolosi Derneği 1999 yılından beri psikoloji alanında ün kazanmış ve emek vermis uluslararası çaptaki psikologlara bu ödülü veriyor.

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