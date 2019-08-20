Bu yılsonu Erzurum’da Batı Azerbaycan Kültür Haftası düzenlenecek

Erzurum’da düzenlenecek Batı Azerbaycan Kültür Haftası Organizasyon ve Koordinasyon Toplantısında konuşan Batı Azerbaycan Valiliği Siyasi, Güvenlik ve Sosyal İşlerden Sorumlu Vali Yardımcısı Ali Mustefevi, ‘Bu etkinlik, komşu ülkelerle kültürel ilişkilerin gelişmesi hedefiyle düzenlenecek’ dedi.

Halihazırda kültürel iş birliği seviyesinin arttırılmasıyla komşu ülkelerle samimi ilişkiler kurmanın mümkün olduğuna işaret eden Mustefevi, bu etkinliğin en iyi şekilde düzenlenmesi için 5 komitenin çalıştığını dile getirdi.

Erzurumlu yetkililerle sürekli iletişimde olduklarını kaydeden Vali Yardımcısı, gerekli koordinasyon ve iş birliği ile etkinliğin kusursuz olarak yapılması için çalıştıklarını bildirdi.

Erzurum’da düzenlenecek Batı Azerbaycan Kültür Haftası etkinliğinin düzenlenmesinin Türkiye sınırında yer alan bu ilin kültürel, sanatsal ve turizm potansiyelini tanıtmak için bir fırsat olduklarını ifade eden Mustefevi, program hazırlıklarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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