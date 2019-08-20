Tebriz Üniversitesi ile Türkiye’nin 6 üniversitesi arasındaki iş birliği artacak

Basın toplantısında konuşan Tebriz Üniversitesi Rektörü Rıza Mecidi, ‘Son dönemde uluslararası iş birliği seviyesinin arttırılması ve Türkiye üniversiteleri ile iş birliği protokolünün uygulanması amacıyla ve İran Erzurum Başkonsolosluğu’nun destekleriyle Erzurum ve Trabzon’daki 6 üniversitede incelemede bulunduk ve iş birliği yollarını irdeledik’ dedi.

Iğdır, Atatürk, Kafkasya, Erzurum Teknik, Karadeniz Teknik ve Ardahan üniversiteleri ile iş birliği yollarını incelediklerini kaydeden Mecidi, Türkiye’deki bilimsel ve araştırma merkezleri ile ortak projelerin uygulanması, öğrencilere araştırma fırsatları sunulması, kapasite ve olanakları karşılıklı olarak kullanmak ve kültürel ve eğitim iş birliğini seviyesinin arttırılması gerektiğini dile getirdi.

Tebriz Üniversitesi’nin Iğdır Üniversitesi içerisinde bir ofisinin açıldığına işaret eden Rektör Mecidi, Kafkasya Üniversitesi’nde de Şehriyar Ortak Kültür Araştırmaları Merkezi’nin açılacağını söyledi.

Türkiye’nin doğusunun İran ile kültürel ve coğrafi yakınlığına dikkati çeken Mecidi, İran-Türkiye-Azerbaycan arasında üçlü üniversite konsosiyumu kurulmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz haftalarda Iğdır Üniversitesi ile İran'ın eğitim kalitesi bakımından ilk beş üniversitesinden biri olan Tebriz Üniversitesi arasında 4 önemli protokol imzalandı.

Iğdır Üniversitesi, uluslararası alandaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Iğdır Üniversitesi ile Tebriz Üniversitesi arasında; 4 Anabilim Dalında Uluslararası ortak Doktora Çift Diplomalı Eğitim ve Öğretim Programı Tesisine İlişkin Protokol, 12 Anabilim Dalında Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Çift Diplomalı Eğitim ve Öğretim Programı Tesisine İlişkin Protokol, Çift Diploma ve Erasmus+ Protokolü imzalandı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın makamından gerçekleştirilen törene Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Mecidi ve ekibi katıldı.

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