Zarif, Finlandiya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

İskandinav turunun ilk gününde Finlandiya'ya giden Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile görüştü.

Grace 1 petrol tankeri ve nükleer anlaşma ile ilgili son gelişmelerin de görüşüldüğü bu ziyarette taraflar ayrıca INSTEX mekanizması, Fars Körfezi'nin güvenliği ve İran'ın bölgesel diyalog hakkındaki planlarını da ele aldı.

Dışişleri Bakanı Zarif bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Fars Körfezi'ne en uzun kıyısı olan ülke olduğuna işaret ederek, İran'ın bölgenin güvenliğine yönelik büyük kapasitesinden bahsetti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto da ABD'nin Avrupa şirketleri üzerindeki baskılarına rağmen Finlandiya ve AB'nin İran-AB ticaretine özel kurulan INSTEX mali mekanizmasını desteklediğini söyledi.

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