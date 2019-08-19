19 Ağustos 2019 - 17:17
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News Code 83443883
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Zarif, Finlandiya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Zarif, Finlandiya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Helsinki, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile bir araya gelerek, ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri masaya yatırdı.

İskandinav turunun ilk gününde Finlandiya'ya giden Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile görüştü.

Grace 1 petrol tankeri ve nükleer anlaşma ile ilgili son gelişmelerin de görüşüldüğü bu ziyarette taraflar ayrıca INSTEX mekanizması, Fars Körfezi'nin güvenliği ve İran'ın bölgesel diyalog hakkındaki planlarını da ele aldı.

Dışişleri Bakanı Zarif bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Fars Körfezi'ne en uzun kıyısı olan ülke olduğuna işaret ederek, İran'ın bölgenin güvenliğine yönelik büyük kapasitesinden bahsetti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto da ABD'nin Avrupa şirketleri üzerindeki baskılarına rağmen Finlandiya ve AB'nin İran-AB ticaretine özel kurulan INSTEX mali mekanizmasını desteklediğini söyledi.

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