İran: Karşı tarafın eylemlerine göre üçüncü adımı atmaya hazırız

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupalıların nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinin uygulanması için bazı çabalar gösterdiğine işaret eden Sözcü, 'Kalan sürede diplomatik çabaların sonucunu bekliyoruz ve Nükleer Anlaşmayı Denetim Yüksek Konseyi'nce bu konuda son kararı alacağız' diye belirtti.

İran'ın karşı tarafın eylemlerine göre nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmakla ilişkin üçüncü adımı atmaya hazır olduğunu açıklayan Musevi, şimdiye kadar AB yetkilileri ile taahhütlerini ifa etme konusundaki müzakere ve görüşmelerin sonuç vermediğini ve bu nedenle gerekli önlemleri alacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ruhani de birkaç gün önce yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütleri azaltma süreci boyunca müzakerelere de devam edeceklerini belirterek, 'İkinci 60 günlük sürenin ardından bir sonuca varamazsak, kesinlikle üçüncü aşamaya geçeceğiz ve ardından karşı tarafa yine 60 günlük süre daha fırsat tanıyarak, mantıklı, doğru ve dengeli çözüm yolunu bulmaya çalışacağız' dedi.

Ruhani şu ifadeleri kullandı: 'İkinci 60 günlük sürenin ardından bir sonuca varamazsak, kesinlikle üçüncü aşamaya geçeceğiz ve ardından karşı tarafa yine 60 günlük süre daha fırsat tanıyarak, mantıklı, doğru ve dengeli çözüm yolunu bulmaya çalışacağız.'

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