Zarif, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Zarif Haziran 2016'da da Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşmüş ve Hasan Ruhani’nin resmi daveti mektubunu ona takdim etmişti.

Zarif dün gece bir siyasi heyetin başında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye gitti.

Zarif'in Finlandiya’dan sonra İsviçre ve Norvec’e gitmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı ile Finlandiya Cumhurbaşkanı, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararsı konular, KOEP’in korunması, ve dış ticaret hakkında fikir alişverişinde bulundu.

Ayrıca Zarif, Norveç ve İsveç'te ikili diyaloglar, ıluslararası konular ve INSTEX mekanizması ile ilgili Norveç ve İsveç makamlarıyla görüşecek.