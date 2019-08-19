Zarif Japonya ve Çin'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yakın bir tarihte Japonya ve Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini dile getirdi.

Musevi'nin belirttiğine göre, Zarif bu ziyaretler kapsamında ikili meselelerin yanı sıra, gündemi ve bölgesel tansiyon ve gerilimi masaya yatıracak.

Geçtiğimiz hafta Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Mori de ikili ve bölgesel konular hakkında istişarede bulunmak üzere İran'ı ziyaret etti.

Öte yandan Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Haziran ayında 40 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek İran'a geldi. Bu ziyaret, İslami Devrim'den sonra Japonya'dan bir başbakanın İran'ı ilk ziyareti olarak tarihe geçti.

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