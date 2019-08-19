Geçtiğimiz 10 yıl boyunca Oscar Film Festivali'ne katılan İran filmleri

2010 yılında İranlı yönetmen Asger Ferhadi yarışmaya "Eli Hakkında" adlı filmini gönderdi. Yabancı bir dilde en iyi film için yapılan adaylıkta, film İran tarafından sunulmasına rağmen final listesindeki 5 aday arasında yer almadı.

Film, Hazar Denizi kıyısına üç günlük bir tatile çıkan bir grup İranlı arkadaş hakkında. Hepsi hukuk fakültesinin eski sınıf arkadaşları, küçük çocuklu 3 evli çift. Gezinin başlatıcısı Sepide, onu Almanya'dan dönen Ahmed'le tanıştırmak için kızının (Eli) öğretmenini kendisiyle beraber götürüyor.

2011'de Mehdi Naderi’nin yönettiği "Bağdat'a Elveda" filmi, İran'ı Oscar Film Festivali'nde temsil etti, ancak film ödül alamadı.

İran sineması tarihindeki ilk eşsiz an, 2012 yılında Asger Ferhadi’nin yönettiği "Bir Ayrılık" adlı filmin Oscar'ını almasıydı.

Bir Ayrılık, Asger Ferhadi tarafından yönetilen ve Leyla Hatemi, Peyman Moadi, Şahab Hüseyni ve Sare Bayat ile Sarina Ferhadi'nin oynadığı 2011 İran drama filmi. Boşanmış bir orta sınıf İranlı çift ile yaşlı babası için alt sınıf bir bakıcı tutmasını izleyen entrikaları konu edinmektedir. 61. Berlin Film Festivali'nde En İyi Film dalında Altın Ayı ve En İyi Aktör ile En İyi Aktris dallarında Gümüş Ayı kazandı. Böylece Altın Ayı kazanan ilk İran filmi oldu. 84. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yabancı Film seçildi.

Filmde Nader ve Simin 14 yıldır evlidir ve 11 yaşındaki kızları Terme ile yaşıyor. Simin ülkeyi terk etmek istiyor, ancak Nader reddediyor, çünkü babası Alzaymer hastalığından muzdarip ve sürekli denetim gerektiriyor.

Ertesi yıl (2013), bir başka İran filmi olarak Rıza Mirkerimi’nin yönettiği “Bir Küp Şeker” adlı film de Oscar’da yarıştı ancak ödül kazanmadı.

2014'ten 2016'ya kadar İranlı yönetmenler bu yarışmada İran'ı temsil ettiler, ancak çok fazla başarı elde etmediler. 2014'te Asger Ferhadi Oscar'a "Geçmiş" filmini gönderdi, ancak aday gösterilmedi. 2015'te Roza Mirkerimi, İran'ı ‘Yarın’ filmiyle temsil etti. 2016'da ise Mecid Mecidi ayrıca Rab - Resul'un Elçisi olan Muhammed filmi ile de şansını denedi.

Ancak, 2017'de Asger Ferhadi, İran'ı Oscar Film Festivali'nde "Satıcı" filmi ile tekrar temsil etti ve bu kez de En İyi Yabancı Dil Filmi Akademisi Ödülü'nü aldı.

Film genç bir çiftin hikayesini anlatıyor: Tahran'da yaşayan İmad ve Rana, fuhuş yaptığı iddia edilen bir kadının daha önce yaşamış olduğu iddia edilen yeni bir eve taşınırlar.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca da, Nergiz Abyar’ın yönettiği ‘Nefes’ filmi ile Vahid Celilvend’in yönettiği "Tarihsiz, İmzasız" isimli film, Oscar'dan ödül alma şansına kavuşmadı.

İran bu yıl Azade Musevi ve Kuruş Etayi’nin ortaklaşa yönettiği ‘Feride’nin Peşinde’ isimli belgesel ile 2020 Oscar Ödülü için yarışacak.

Belgeselin hikayesi şöyle: '40 yıl önce İmam Rıza Türbesi'nde bırakılan ve çocuk bakımevine verildikten sonra Hollandalı bir çift tarafından evlat edinilerek Hollanda'ya götürülüen Feride isimli bir kadın, İran'a seyahatten korktuğu ve ailesinin yurda dönmesini istememesine rağmen, birkaç yıldır uzaktan gerçek ailesini bulmak için arayış başlatmış ve ilk kez İran'a gelerek doğduğu toprakları ve gerçek ailesi olduklarını iddia ettiği üç aileyi yakından görmek istiyor.