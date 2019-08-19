İranlı satranççı Dünya 18 Yaş Altı Yıldırım Satranç Şampiyonası şampiyonu oldu

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Dünya 18 Yaş Altı Yıldırım Satranç Şampiyonası'na katılan satranççımız Barad Yeganegi, 1521 reyting ve 9 puanla şampiyonluğa ulaştı. Yeganehi şampiyonanın hızlı kategorisinde de bronz madalya kazanmayı başardı.

Minsk'te düzenlenen Dünya 18 Yaş Altı Yıldırım Satranç Şampiyonası'na 36 ülkeden genç satranççılar katılarak ödül için mücadele etti.

İran Satranç Milli Takımı üyelerinin ortalama yaşı 20'den daha azdır. İran'dan Alirıza Firuzca 2700 reytingini geçerek büyükusta unvanını kazanmış, Perham Maksudlu da dünya şampiyonu olmuştur.

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