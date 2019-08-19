İran petrol tankerini yeniden alıkoymaya kalkışmak, serbest gemi trafiğine aykırı

İngiltere ve Cevelitarık hükümetinin İran petrol tankeri Grace 1'i alıkoymasının yasa dışı olduğunu dile getiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Bunun bir deniz korsanlığı olarak hiçbir uluslararası yasada böyle bir işleme izin verilmediğini açıkladık. Hukuki ve diplomatik yollardan başlattığımız girişim, sonuç verdi ve gemi normal hareketine devam etmektedir' diye vurguladı.

ABD'nin Adrian Derya olarak isim değişikliğine uğrayan bu petrol tankerinin alıkonulmasının devamına yönelik talebinin yasalara aykırı olduğunun altını çizen Musevi, 'Cebeltarık'ın yanlış kararına rağmen, ABD'nin talebinin Cebelitarık ve Brezilya tarafından reddedilmesi, bu ülkenin artık saygın olmadığını ve günümüz dünyasında zorbalığın geçersiz olduğunu herkese kanıtladı' diye konuştu.

Ülkelerin ABD'nin tek raraflı yaptırımlarına yasalara uyarak yanıt vermesini umduklarını dile getiren Sözcü, yaptırımların temelsiz ve dayanaksız olduğunu vildirdi.

İran'ın Adrian Derya petrol gemisinin olası alıkonulmasına ilişkin de açıklama yapan Musevi, 'Alıkonulmanın gerçekleşmesi durumunda bu, serbest gemi trafiği ve gemiciliğine bir tehdit sayılıyor. İran resmi yollardan ve özellikle İsviçre Büyükelçiliği yoluyla ABD'li yetkililere yanlış bir iş yapmamaları, aksi takdirde kötü sonuçlarla karşılaşacakları uyarısında bulunmuştur' diye ekledi.

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