19 Ağustos 2019 - 11:51
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News Code 83443185
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

Zarif'e yaptırım uygulamak temelsiz ve aykırı bir karardır

Zarif'e yaptırım uygulamak temelsiz ve aykırı bir karardır

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e yaptırım uygulanmasının temelsiz ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, 'Ülkenin üst düzey yetkilileri, medyası ve halkı, Dışişleri Bakanı'nı destekleyerek, İran'ın bir bütün olduğunu ve ögeleri arasında bir fark olmadığını gözler önüne serdi' dedi.

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Zarif'in ABD tarafından yaptırım listesine eklenmesinin ardından halk desteğini takdir ederek, 'BU yaptırım, temelsiz ve uluslararası arenadaki kurallara aykırıdır. Bütün üst düzey yetkililerle halk ve basına İran'ın bir bütün olduğu ve ögeleri arasında bir fark olmadığını gösterdikleri için teşekkür ediyorum' diye belirtti.

Zarif'in daha önce Katar'a ziyaret ettiğini, bugün ise Finlandiya ve diğer Skandinav ülkelerine resmi ziyaretler için gittiğini açıklayan Musevi, 'Dışişleri Bakanı dün Kuveyt'teydi, önümüzdeki haftadan da Asya turuna çıkacak' diye konuştu.

Finladinya'nın Fars Körfezi'nde tansiyonun düşürülmesi ile ilgili sunduğu plana değinen Dışişleri Sözcüsü, 'Bölgesel gelişmelerden sonra burada tansion ve gerilimin artmasını istemediğimizi söyleyerek, bu yönde diğer ülkelerin yanı sıra bazı adımlar attık. İran her zamanki gibi tansiyondan yana değil ve bu kritik bölgenin istikrar, güvenliğini istiyor' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın diplomatik girişimlere sıcak baktığına dikkati çeken Musevi, 'Bazı ülkelere koalisyon kurarak stratejik Ortadoğu bölgesinde istikrarsızlık ve güvensizliği arttırmamaları için uyarıda bulunuyoruz' ifadesine yer verdi.

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